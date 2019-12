OM: Roemenen dwongen vrouwen met geweld en intimidatie tot prostitutie in Lelystad

Video Kensington bedelde bij organisa­tor voor nieuw plekje op ASM Festival in Arnhem

14:01 ARNHEM - Het ASM Festival in Arnhem heeft in twee jaar tijd naam gemaakt in Nederland. Organisator BOD Events krijgt van verschillende bands verzoeken om (weer) op Stadsblokken te mogen spelen. Kensington kreeg als antwoord: ‘Ja’.