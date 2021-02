OM wil meer verdachten vervolgen voor drugslabs met speed en crystal meth, ook onderzoek naar witwassen

Schutter die in Arnhems café man in rug schoot verdacht van poging doodslag

23 februari ARNHEM – Een 31-jarige Arnhemmer die vorige zomer meerdere schoten afvuurde op een 28-jarige stadgenoot in café Arnhem-Noord in de Steenstraat, wordt een poging doodslag verweten. Het slachtoffer kreeg een kogel in zijn rug en had een schampschot aan zijn hoofd.