Oma Bärbel (81) staat al 50 jaar op de Arnhemse markt: ‘Af en toe glaasje wijn en veel bewegen’

Advocaat vindt dat rechters partijdig zijn: ‘Ze benadelen tegenstan­ders biomassa­cen­tra­le Veolia’

ARNHEM - De rechtbank Gelderland geeft de tegenstanders van de biomassacentrale van Veolia in Arnhem geen eerlijke kans in hun strijd. Dat stelt advocaat Simon Blasweiler van de Belangengroep Bomen en Biodiversiteit Arnhem en omgeving. Hij wil dat de rechters in kwestie vervangen worden. Hij verdenkt ze van partijdigheid.

26 april