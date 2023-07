Omgewaaide boom blokkeert mountainbikeroute Veluwezoom, maar verder ‘geen signalen dat het ernstig is’

Frans (71) lag voor zijn dood wekenlang in Duits ziekenhuis zonder contact met familie: 'Het maakt het nóg erger’

De Duitse politie doet onderzoek naar het overlijden van de 71-jarige Frans Udink in een Duits ziekenhuis. De Velpenaar heeft vermoedelijk weken in het ziekenhuis gelegen zonder dat er contact is gezocht met de familie en hij is daar in eenzaamheid gestorven. ,,Dit roept veel vragen op”, zegt een woordvoerder van de familie.