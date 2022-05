Omstanders schrikken van luchtballon die over Rijn scheert: ‘Mensen aan boord vonden het schitterend’

MET VIDEO Biologisch afbreek­baar koraal doorstaat test in rif van Burgers Zoo met glans

ARNHEM - Het Delftse bedrijf Reefy heeft kunstkoraal ontwikkeld, dat helemaal circulair en biologisch afbreekbaar is. Met het kunstkoraal kunnen beschadigde natuurlijke koraalriffen in onder meer Indonesië en Mexico gerestaureerd worden. De kunstriffen zijn getest in Burgers’ Ocean, een onderdeel van de dierentuin in Arnhem.

