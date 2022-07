Onbekenden stichten brand op Station Dieren, geen hinder voor treinverkeer

Ook hadden de daders een poging gedaan de stationslift naast de stalling in brand te steken. Dat hadden zij gedaan door er een grote afvalcontainer tegenaan te duwen en die in brand te steken. De container smolt en brandde af, maar de lift raakte niet in brand. De brandweer was snel ter plekke en bluste het vuur in de stalling en bij de lift in enkele ogenblikken. Wie verantwoordelijk is voor de brand, is onduidelijk.