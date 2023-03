Onderbuurman was doodsbang na bedreigingen, Arnhemmer moet geldboete betalen

In ondergrond­se Oosterbeek­se atoombun­ker ligt grootste dataopslag op tape ter wereld

In een ondergrondse, zwaarbeveiligde atoombunker van BackupNed in Oosterbeek ligt de grootste offline dataopslag van de wereld. Met vertrouwelijke informatie van vooraanstaande (inter-)nationale organisaties. Niks ‘in de cloud’, maar op tapes. Wel zo veilig. Wegens groot succes heeft BackupNed een tweede atoombunker in gebruik genomen.