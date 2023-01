‘Onderwaterspion’: Dit is waarom een zeekoe in Burgers’ Zoo met een camera van 10.000 euro zwemt

Kunst doneren voor Oekraïne in plaats van geld: ‘Er zijn al werken te koop voor een paar tientjes’

ARNHEM - De Arnhemse boekhandel Het Colofon is gestart met een inzamelingsactie voor mensen in Oekraïne. In plaats van geld doneren, kunnen mensen een kunstwerk afgeven dat later in de boekhandel wordt verkocht. De opbrengst van de actie gaat naar het Rode Kruis.

