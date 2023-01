Onduidelijkheid op stations tussen Doetinchem en Arnhem: ‘Rijdt mijn trein nou wel of niet?’

Rond half 10 was het op het station van Winterswijk zo goed als uitgestorven. De enige twee mensen op het station in Winterswijk waren Fatima en Rosa Dacosta. Fatima heeft een nachtje bij haar zus gelogeerd en wilde graag terug naar Ruurlo. Ze had niet verwacht dat de treinen niet zouden rijden. ,,Dat is al de tweede keer, dat is toch niet goed voor de reizigers.” De twee komen van origine uit Brazilië. ,,Daar zijn nu ook heel veel stakingen, zo erg is het hier gelukkig nog niet.” De vrouwen kozen eieren voor hun geld en vertrokken richting huis. ,,Morgen maar weer proberen.”