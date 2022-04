Ongeluk met twee auto's en vrachtwagen op A12

Vrijwilli­ger Voedsel­bank Arnhem ziet dieven live op camera inbreken: ‘Heel triest, we doen alles om mensen te helpen’

ARNHEM - Twee mannen hebben woensdagavond laat geprobeerd de voedselbank in Arnhem te beroven. Het tweetal was op zoek naar plastic verpakkingsmateriaal. Een vrijwilliger die camerabeelden in de gaten hield, alarmeerde direct de politie, die de twee wist te pakken.

7 april