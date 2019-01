Ongeval met vijf auto’s zorgde vanochtend voor uur vertraging op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem

Hoe de man die een bloedbad aanrichtte in Arnhems hotel uit handen bleef van de politie

9:52 ARNHEM - Na een vlucht van acht dagen pleegde tbs’er René de L. (49) een dubbele moord in Hotel Rembrandt in Arnhem. Hoe kan hij zolang uit de greep van de politie blijven? Vandaag dient het hoger beroep in de zaak.