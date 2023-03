Onrust en onzekerheid onder aanhang Vitesse: ‘Ik neem vrijdag na de wedstrijd mijn stoeltje maar mee’

Werkloze man uit Bemmel (62) het gevang in voor witwassen 120.000 euro in een big shopper

De 62-jarige Bemmelaar, die 120.000 euro contant geld bewaarde in een boodschappentas, maakte zich in 2021 schuldig aan witwassen in Maasbommel. Dat concludeert de rechtbank in Den Bosch.