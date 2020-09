Ontmaskerde Arnhemse pedoseksueel die afsprak met 10-jarige krijgt lichtere straf in hoger beroep

video en update Opnieuw invallen in horecaza­ken, dit keer in de Geitenkamp

4 september ARNHEM - Politie, douane, gemeente Arnhem en belastingdienst hebben donderdagavond een inval gedaan in drie café's in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het gaat om café's aan de Geitenkamp, Zaslaan en Sperwerstraat. Het is voor de twee keer in twee weken tijd dat het zogeheten Arnhemse Interventieteam horecazaken binnenvalt.