Ontmaskerde pedoseksueel die in Arnhem afsprak met 10-jarige krijgt lichtere straf in hoger beroep

Max Odarty maakt zijn droom waar: een nieuwe dansschool op de ‘perfecte plek’

3 september ARNHEM - Een nieuwe dansschool beginnen in coronatijd, dat lef heeft Max Odarty in Arnhem. Hij springt van blijdschap een gat in de lucht boven de grond van zijn toekomstige dansschool aan de Parelmoerwolk in de Arnhemse wijk Schuytgraaf.