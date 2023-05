Ontroerend: gorilla’s nemen één voor één afscheid van dode Bauwi (34): ‘Wat dat betreft zijn het net mensen’

MET VIDEOZilverrug Bauwi overleed vorige week op 33-jarige leeftijd in Burgers’ Zoo. Het wegvallen van de leider van de gorillagroep laat diepe sporen na bij de rest van de apen in de Arnhemse dierentuin, weet bioloog en dierentuincurator Marleen Giesen. Hoe nu verder?

Waar is Bauwi aan overleden?

Kort gezegd: ouderdom. Het ging al een tijdje niet goed met de gorillabaas, die de afgelopen 22 jaar leiding gaf aan de groep gorilla’s in Burgers’ Zoo. ,,Bauwi vertoonde steeds meer fysieke ongemakken”, zegt Giesen. Zo ging lopen steeds moeizamer en en toonde hij uitval van ledematen.



,,We hebben geprobeerd het tij te keren met behulp van medicatie en door Bauwi extra rust te gunnen, maar hij ging echt heel snel achteruit. Uiteindelijk hebben we besloten hem te laten inslapen.”

Ze hadden de afgelopen tijd heel goed in de gaten dat er iets mis was met hun leider Marleen Giesen

Bauwi werd 33 jaar oud. Dat is niet hoogbejaard voor een gorilla die in een dierentuin verblijft, zegt Giesen. ,,Meestal worden ze hier ouder dan in het wild, waar ze meer meemaken.”

Het Arnhemse YouTube-kanaal René the Dutch Creator maakte een speciale compilatievideo van Bauwi naar aanleiding van zijn overlijden.

Waarom was het buitenverblijf van de gorilla’s de afgelopen weken gesloten?

Bauwi verbleef de weken voor zijn overlijden binnen, vertelt Giesen. ,,De andere gorilla’s bleven in de buurt van hun leider. Dat is een vorm van loyaliteit. Het was dus de keuze van de gorilla’s niet naar buiten te gaan. Nu Bauwi is overleden, is het buitenverblijf weer geopend.”