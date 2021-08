‘Onvoorzichtige’ buschauffeur krijgt werkstaf na dodelijk ongeval Arnhem-Zuid, rechter bewondert vergevingsgezinde weduwe

Vechten om een datum in 2022; het bruist weer in GelreDome

11 augustus ARNHEM - Er is weer reuring in de tent. Na maandenlang alleen voetbalwedstrijden zonder publiek te hebben gehuisvest, keerden afgelopen week de supporters van Vitesse weer terug. En volgende maand wordt er gebokst in GelreDome en staat Snollebollekes er op het podium. ,,We kunnen onze passie weer kwijt.”