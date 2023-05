Ooit populair bij artsen, vroedvrouwen en nonnen en nu bijna verdwenen, maar liefde voor de Solex roest niet

‘Ludieke actie’ bij Parenco richting échte staking: personeel krijgt shirts met ‘Krent of the year’ erop

Bij papierfabriek Smurfit Kappa Parenco in Renkum zijn shirts met de opdruk ‘Smurfit Kappa, Krent of the year 2022’ uitgedeeld aan personeel. Het ging donderdagochtend om een ‘ludieke actie’ van vakbonden CNV en FNV in aanloop naar een mogelijke échte staking.