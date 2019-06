Ook Den Haag gooit handdoek in de ring als kandidaat voor Songfestival

Den Haag trekt zich terug als kandidaat voor het Eurovisie Songfestival 2020. daarmee heeft Arnhem weer een concurrent minder in de race om de locatie van het evenement in 2020.

Wethouder Richard de Mos had de internationale zangwedstrijd dolgraag naar Den Haag gehaald, maar het zat er gewoon niet in. De stad mist een geschikte hal. Den Haag trekt zich daarom terug uit de race om de organisatie van het evenement, is zojuist bekend geworden.

De organisatie blijkt voor Den Haag een jas te groot. De ruimte was er, zegt De Mos. Want inmiddels bleek dat de overkapping van het ADO-stadion technisch kon. En ook was het volgens hem technisch mogelijk een gigantische tent voor vele duizenden toeschouwers op het Malieveld op te bouwen. ,,In de tent van Lowlands kunnen 15.000 toeschouwers.”

Bittere pil

,,We hebben er serieus naar gekeken. Technisch kon het. Maar de locatie moest een heel lange periode, drie maanden, ter beschikking zijn voor de organisatie. Dat lukt bij ADO sowieso niet. Daar speelt een voetbalclub.’’ Ook voor het Malieveld was het een onmogelijke missie. ,,Dan ben je drie maanden je evenemententerrein kwijt.’’

Een bittere pil voor De Mos, die geen spijt heeft van zijn ambities. ,,Het begint met ambities. En die durven uitspreken. Ik ben er trots op dat we dat nieuwe elan wel hebben. En dat je durft te kijken of het kan. Maar dan moet je ook wel realistisch blijven.’’ Inmiddels is er een plan B uit de la getrokken. Want Den Haag is nu in de race met Rotterdam voor het festival. Contacten zijn al gelegd met de Maasstad, die leidend is, maar de samenwerking met Den Haag wel ziet zitten, volgens De Mos.

Naar Ahoy

,,Ik heb wethouder Said Kasmi (D66, red.) gebeld. Hij is laaiend enthousiast. Hij zegt: ‘Als we dit samen kunnen doen is het geweldig.’ En ook: ‘Den Haag heeft ontzettend veel te bieden’. We worden ook in het bidbook van Rotterdam genoemd’’, aldus de wethouder, die het een goed alternatief scenario vindt.

Het Eurovisie Songfestival zou in de Ahoy-hal zijn. Maar de duizenden toeschouwers, uit de hele wereld, kunnen behalve in Rotterdam ook in hotels in Den Haag slapen. Ze kunnen in de hofstad de attracties bezoeken en aanschuiven aan de tafels van de Haagse restaurants. ,,Je pakt de trein op het Centraal Station in Den Haag en je bent zó bij Ahoy. Twee toonaangevende steden steunen elkaar. Rotterdam kan dit met haar hotels ook niet alleen aan. Nu hopen we dat het in Rotterdam landt en dat Den Haag er ook de vruchten van plukt.’'

Quote Een beetje pijnlijk als je als politicus je ongelijk moet toegeven Raadslid Peter Bos

Raadslid Peter Bos van de HSP, die het festival een dure show voor freaks noemt, denkt dat De Mos te gehaaid was door direct na de overwinning van Duncan Laurence in Tel Aviv te roepen dat de hofstad het festival wilde organiseren. ,,Hij is opportunistisch geweest. Hij heeft te snel gezegd dat Den Haag dat moest organiseren.’’ Nu erkennen dat de hofstad dat helemaal niet kan, is voor De Mos wrang, denkt hij. ,,Een beetje pijnlijk als je als politicus je ongelijk moet toegeven. En als je verliest moet je toch een soort positieve aftocht proberen te regisseren.’’

Toekomstdroom

Richard de Mos blijft optimistisch en pleit ondertussen alweer voor de komst van een hal die in de toekomst de concurrentie aankan met Ziggo Dome (Amsterdam) en Ahoy (Rotterdam). ,,We hebben in het college ook die ambitie uitgesproken. We hebben dit nodig in Den Haag. We zijn de ambassadestad van Nederland. We doen het hartstikke goed. We willen congresstad worden, maar daarvoor moeten we in de toekomst ook een hal à la Ahoy hebben. We hebben weer een toekomstdroom.’’