Ook in Arnhem en omgeving komen velen in actie voor Giro555: ‘Ik word heel verdrietig van wat er nu gebeurt’

The Police-gitarist Andy Summers voor so­lo-con­cert naar Musis Arnhem

ARNHEM - Andy Summers, bekend als gitarist van The Police, treedt zaterdag 8 oktober op in Musis Arnhem. Het concert is onderdeel van de solotournee ‘Harmonics of the Night’ die hem dit najaar ook langs Utrecht, Rotterdam en Groningen voert.

28 februari