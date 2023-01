Ook zonder druk is er deadline voor Davy Pröpper bij Vitesse

Column Remco Kock Als ik verliefd op iemand ben, legt die persoon me letterlijk het zwijgen op. Probeer dan maar iemand aan te spreken

,,Nog steeds alleen? O, dat verbaast me. Je bent een leuk jong om te zien”, zei de buurvrouw laatst best lief. ,,Kock, hejjenou alweer een wijf?”, vroeg een vriend in ’t Moortgat. ,,Nee? Ik ken nog wel iemand. Kock, ik ga dat wel effe regelen, maar eerst regel ik nog twee pretpalen!”

