Oom en vader Anne Faber schrijven boek ‘Anne: kroniek van een zoektocht’

ARNHEM - De familie van Anne Faber heeft het drama rond de 25-jarige studente, die in september 2017 werd verkracht en vermoord door Michael P., vervat in een boek. Vanaf 16 april ligt ‘Anne: kroniek van een zoektocht’ in de winkels. Geschreven door oom Hans en vader Wim Faber.

In het boek worden de gebeurtenissen rondom de zoektocht naar Anne Faber en haar latere dramatische dood beschreven. Anne Faber werd op 29 september 2017 na een fietstocht in de provincie Utrecht vermist. Ze kwam die avond in noodweer terecht en na 18.50 uur kregen haar familie en vriend geen contact meer met haar.

Zoektocht

Na een wekenlange zoektocht in de bossen van Zeist, waaraan honderden vrijwilligers deelnamen en die heel Nederland in zijn greep hield, werd haar levenloze lichaam aangetroffen in een natuurgebied bij Zeewolde. Ze bleek te zijn verkracht en vermoord door de 27-jarige Michael P. De zedendelinquent werd voor die daad in juli 2018 door de rechtbank in Utrecht tot 28 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging veroordeeld.

In het boek wordt ingegaan op de belevenissen van alle betrokkenen. Hans Faber, die vanaf het eerste begin als woordvoerder van de familie optrad, is de auteur. Het uitgebreide nawoord komt van Wim Faber, de in Arnhem woonachtige vader van Anne.

Terughoudend

De familie is tot nu toe terughoudend geweest over wat zich tijdens het zoeken naar Anne Faber heeft afgespeeld. Het is te verwachten dat deze kroniek antwoord geeft op een scala aan vragen die bij veel Nederlanders leven.