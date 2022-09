Oorlogskinderen Rob en Theo keren terug naar het land waar ze 77 jaar terug mochten aansterken: Schaterlachen met de ‘bleekneusjes’ van Arnhem

ARNHEM - Even voelen ze zich weer elf en twaalf jaar oud als ze vanaf het scheepsdek richting Engelse kust turen. Theo van Binsbergen (88) en Bob Bakkenes (89), de Arnhemmers die als ondervoede 'bleekneusjes’ na de oorlog mochten aansterken bij hun bevrijders van overzee. Ze denken aan de mijnenveger die voorop voer, de explosies die her en der klonken.

Ze kijken stil voor zich uit in de ontroerende documentaire De Bleekneusjes gaan terug van Moiety Filmproducties. Al snel daarna komt de Arnhemse kwajongenshumor terug bij de mannen in deze bijzondere film. Bij de voorpremière in bioscoop Pathé in Arnhem weerklinkt schaterlachen onder het publiek bij de grappen van Theo en Bob. Ze zijn weer op avontuur, net als toen ze op 10 oktober 1945 op de trein werden gezet.

,,Opgeschoten jongens waren we, zwervend door een kapot en gevaarlijk Arnhem”, vertelt Bob. ,,Overal lagen achtergebleven explosieven.” Een dodelijk speelveld voor nieuwsgierige, losgeslagen jongens die graag op plekken kwamen waar je niet mocht komen. De thans in Elst wonende Theo kan zich nog jongens van de Geitenkamp herinneren die het niet hebben overleefd. ,,Die ouders van ons waren allang blij dat we weg waren uit de stad. Ze hebben niet eens gevraagd hoe lang we in Engeland zouden blijven.”

Een reis naar een andere planeet

Op een andere planeet kwamen ze terecht. Eerst op het deftige koloniale schip Sibajak, waar het eten werd geserveerd door Javaanse bedienden. Daarna de aankomst in Engeland, waar ze veel te gretig snoep verorberden. ,,We hebben de trein ondergekotst”, grinniken de heren. Daarna was er een grootse ontvangst waarbij de kinderen hun pleegouders toegewezen kregen. ,,Dat vond ik wel even heel spannend”, bekent Bob Bakkenes. ,,Wie zou ik krijgen?” Het werd een warm bad, oordeelt hij.

De mannen genieten anno 2022 opnieuw van het warme welkom in de hotels waar ze logeren, op weg naar Penzance in Cornwall, de voormalige woningen van hun pleegouders 77 jaar terug. De reis voert door slingerende straatjes, met de baai en het wereldberoemde kasteel op St Michael's Mount op de achtergrond.

Voor Bob Bakkenes is het even slikken. Het gezin woont er allang niet meer. Het huis is vervallen, stickers op de deur geven aan dat niemand welkom is. Theo van Binsbergen heeft meer geluk. De huidige bewoners laten hem graag binnen, zijn nieuwsgierig naar wat hij te vertellen heeft. Bob herinnert zich de fiets die hij cadeau kreeg van het pleeggezin en een wollen zwembroek waar hij minder blij mee was. ,,Als ik de zee uit kwam, hing die broek onder mijn kruis. Hij was nog roze ook.” Maar last van heimwee hadden ze niet.

Kunstschilder Caroline Atkinson, dochter van een van de Engelse groepsleiders die de bleekneusjes uit Nederland opvingen, heeft nog een verrassing in petto. Ze komt opeens tevoorschijn met Johan Zweers uit Velp, ook een bleekneusje van toen. Hij woont nu zelf in Engeland. Samen varen ze naar het kasteel op Sint Michael’s Mount. Daar kregen de kinderen destijds een groots afscheidsfeest.

Volledig scherm Scène uit de documentaire ‘De Bleekneusjes gaan terug’. Theo van Binsbergen (links) en Bob Bakkenes (rechts) zijn samen met Johan Zweers uit Velp, een in Engeland gebleven voormalig bleekneusje, onderweg naar Sint Michael’s Mount. Rechts kunstschilder Caroline Atkinson, dochter van een van de Engelse groepsleiders die de bleekneusjes uit Nederland opvingen. © Moiety Film Producties.

Banden tussen Sint Michael’s Mount en parachutisten Slag om Arnhem

In het kasteel zitten de Arnhemmers anno 2022 genoeglijk aan tafel met James St. Aubyn, lord van St. Levan. Hij vertelt dat hij na de oorlog nog gediend heeft bij The Parachute Regiment, dat onder bevel van generaal-majoor Roy Urquhart ten westen van Arnhem werd gedropt om de verkeersbrug over de Rijn in te nemen. Een voorganger heeft zelfs bij Arnhem gevochten.

Het etentje op het kasteel lijkt intiem. ,,Nou dat was het niet”, lacht Bob. ,,Er hingen een paar camerateams omheen.” Theo: ,,Maar eigenlijk hebben we nooit last van de camera's gehad.” De bleekneusjes van toen bleven gewoon zichzelf.

'De bleekneusjes gaan terug’ is te zien bij Omroep Gelderland op 20 en 27 september 2022 en in het voorjaar bij Omroep Max.

Volledig scherm Bob Bakkenes met het schilderij van Sint Michael’s Mount in zijn woonkamer in Arnhem. © Rolf Hensel