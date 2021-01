Oost-Nederland krijgt 30 miljoen euro minder subsidie van Europa: Gelders bestuur moet zich verantwoorden

Elektri­sche auto opladen aan een straatlan­taarn is een blijvertje in Schuyt­graaf: honderden palen erbij

5 januari ARNHEM - Arnhem plaatst honderden lantaarnpalen die zijn uitgerust met laadpunten voor elektrische auto’s. Een proef in de wijk Schuytgraaf is zo geslaagd dat de ‘laadlantaarns’ nu in alle nog te bouwen buurten in het stadsdeel komen te staan.