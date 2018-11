Oosten krijgt 9 miljoen om drugsmisdaad aan te pakken

Het kabinet trekt daar in totaal 100 miljoen euro voor uit. Een groot deel daarvan gaat naar Brabant, waar de problemen met drugscriminaliteit het grootst zijn.



Inmiddels hebben de problemen zich ook verspreid naar Oost-Nederland. Dat bleek onder meer toen criminelen drugsafval dumpten in een woonwijk in Nijmegen.



De politie in Gelderland en Overijssel krijgt extra geld voor het onderzoekscentrum RIEC, dat belast is met onderzoek naar de georganiseerde drugsmisdaad.



Daarnaast vroeg en kreeg het oosten geld om wat te doen aan problemen op vakantieparken. Vooral verouderde vakantieparken blijken vaak een toevluchtsoord voor criminelen die daar in betrekkelijke rust kunnen opereren. Met die rust zou het met een scherpere aanpak gedaan moeten zijn. De provincie Gelderland en Veluwse gemeenten hebben al eerder een plan gemaakt om vervallen bungalowparken op te kalefateren en dubieuze figuren daar te weren.