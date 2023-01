Op deze datum begint Echte meisjes in de jungle met Arnhemse Michella Kox

indebuurtHet is bijna zover! Echte meisjes in de jungle komt na bijna tien jaar terug op de buis. Of ja, de buis, je bekijkt het realityprogramma binnenkort via een online streamingdienst. Wanneer begint Echte meisjes in de jungle en waar is het te zien? Je leest er hier meer over.

In de afleveringen zie je bekende influencers die moeten zien te overleven in de wildernis van Laos. Ook de Arnhemse Michella Kox doet mee. Zij deed in 2011 mee aan het eerste seizoen van de serie en keert in 2023 terug.

Echte meisjes in de jungle 2023

Michella en haar medekandidaten gaan vanaf 9 januari 2023 de strijd aan in de rimboe, zo meldt RTL Boulevard. Ze voeren opdrachten uit om een verblijf te winnen in een luxe accommodatie. Dat levert soms opmerkelijke tv op. Michelle belandde in 2011 bijvoorbeeld in een vechtpartij met een andere deelnemer, Amanda Balk.

De deelnemers

Ben je benieuwd hoe het Ernems eigen Michella dit jaar vergaat? Je bekijkt Echte meisjes in de jungle 2023 via Videoland. Meisjes die ook meedoen aan het programma zijn onder andere Gaby Blaaser, Jill Goede, Esmée Ipema, Annebel Visscher, Channah Koerten, Fabiola Volkers . Je kan deze deelnemers kennen van programma’s als Temptation Island, Big Brother en Ex On The Beach. Ook op social media genieten ze bekendheid.

