‘Op het Puin’ maakt indruk in herrezen Eusebius

ARNHEM Met het doordringend tikken in marstempo met de vingers op een contrabas zit het publiek van het theaterspektakel ‘Op het puin en dan nu’ in de Eusebiuskerk in Arnhem plots in een wereld waar de dictatuur het voor het zeggen heeft. De dictator dreunt bevelen over volk en vaderland. Dansers gaan plat op de grond liggen. Anderen worden afgevoerd.

Met ‘Op het Puin’ speelden Arnhemmers zichzelf moed in om de verwoeste stad op te bouwen na de Tweede Wereldoorlog. De voorstelling in open lucht was eenmalig, in mei 1946, op uitnodiging van burgemeester in hemdsmouwen Chris Matser. Ruim 700 mensen deden mee. De jongsten speelden eigenlijk liever tikkertje tussen de puinhopen, zo krijgt het publiek anno 2022 te horen bij muziektheater De Plaats.

Volledig scherm Verbeelding van de wanhoop in het oorlogsgeweld in dans in de Eusebiuskerk. © Rolf Hensel

Veerkracht en saamhorigheid

Doeken met krachtige beelden van de stad van voor de Slag om Arnhem vormen het decor dat klaar staat om het noodlot te ondergaan. Zangers vertellen het verhaal over de wereldbrand en van het verlangen naar vrede. Boven alles vertellen ze over de enorme veerkracht en saamhorigheid die ervoor zorgde dat de burgers van de stad elkaar weer overeind hielpen. ‘Lopen om vooruit te komen’, heet het als een koor het publiek naar buiten lokt voor een wandeling naar de volgende scène, richting Focus Filmtheater.

Volledig scherm Intense dans in de oorlogsscène van ‘Op het Puin en dan nu’. © Rolf Hensel

Ode aan de vluchtelingen van toen en nu

Dansdocumentaire ‘Home’ maakt daar indruk als ode aan twee vluchtelingen, uit het Arnhem van toen en het Aleppo in Syrië van nu. De dansers van ArtEZ kruipen bij elkaar om te ontkomen aan bombardementen in een hoekje van de verlaten sluizen van Meinerswijk, ooit onderdeel van een verdedigingslinie tegen de Russen in de tijd van de Koude Oorlog. Zo is alles gelaagd en vol diepere betekenis in de nieuwe versie van ‘Op het Puin’. Tot op het panorama dakterras van Rozet dendert de voorstelling door, met andermaal de Eusebius op de achtergrond.

‘Op het Puin en dan nu’ is een belevenis die nog dit weekend te zien is. Nadere info over de laatste plaatsen: muziektheaterdeplaats.nl

Volledig scherm Het koor 'Schudden voor gebruik' nodigt uit tot lopen om vooruit te komen, op weg naar een betere toekomst, op weg naar nooit meer oorlog. © Rolf Hensel

Volledig scherm Gidsen van De Plaats splitsen het publiek op in twee groepen om ze daarna te begeleiden naar de volgende scènes in Focus Filmtheater en Rozet. © Rolf Hensel

Volledig scherm Op weg naar de volgende scène van 'Op het puin en dan nu' van muziektheater De Plaats. © Rolf Hensel