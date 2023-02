Op zoek naar dwarsverbanden, precies zoals meestercomponist Louis Andriessen ook deed

In verschillende zalen van Musis klinkt van ’s middags tot ’s avonds laat muziek, ook van de grootste in 2021 overleden Nederlandse componist. En natuurlijk hoor je veel nieuw werk, Andriessen was een groot voorstander van doorlopende ontwikkeling binnen het klassieke genre. Om die reden belooft het jaarlijkse festival weer verrassingen. In composities, de samenstelling van ensembles, aanstormend én gevestigd talent.

Klassiek is niet in beton gegoten, vindt ook Aspasia Nasopoulou die sinds 2021 artistiek leider van Orkest de Ereprijs is. Ze rolde een vierjarenplan uit voor het gezelschap dat binnen hedendaags klassiek zo relevant is. Daarin vormt samenwerking met gezelschappen als Phion, NJO en ook kunstopleidingen (zoals ArtEZ) een onmisbare schakel. Precies zoals Andriessen graag zag.

Sterke band met Oost-Nederland

„Ons orkest heeft een sterke band met Oost-Nederland en had altijd al een warme band met Louis Andriessen”, zegt ze. „Hij zette zich met vernieuwende composities af tegen conservatisme in de muziekwereld. Ons orkest biedt, daarin zijn wij uniek, graag een podium voor jongere generaties componisten. We zoeken doorlopend naar de juiste mix in jong en oud. Andriessen deed dat ook. Als componist én als leraar. Hij was een heel goede leraar.”

Andriessens zoektocht naar en zijn composities voor vrije instrumentaties leidden tot een ensembletraditie die avontuurlijke en onverwachte vormen van geschreven muziek stimuleert. Met zijn overlijden mag die traditie niet wegzakken, vindt Nasopoulou. Om de toekomst van klassieke muziek te ontdekken bundelden Phion en Orkest De Ereprijs hun krachten onder de naam RKST21.

„We hebben een nieuwe, flexibele structuur voor een orkest gecreëerd door De Ereprijs uit te breiden met strijkers, accordeon en zang. Het levert een breder palet aan klanken op, tegelijk bieden we componisten een platform om te experimenteren met nieuwe klankmogelijkheden. Andriessen heeft gedurende zijn lange loopbaan veel componisten op verschillende manieren beïnvloed. Dit festival biedt een podium aan al deze verschillende benaderingen van muziek, ook die van vandaag. We vieren het werk van Louis Andriessen en laten zien dat zijn ideeën rond vernieuwing nog steeds gelden. We laten zien wat er nu gebeurt.”

De aankomende editie bevat een uitgebreid programma dat ’s middags begint en ’s avonds laat eindigt. Naast RKST21 presenteren verschillende solisten, kleinere ensembles en getalenteerde alumni van ArtEZ muziek van Jennifer Walshe, Kate Moore, Celia Swart, Calliope Tsoupaki, Pete Harden en Andriessen zelf. Het middagprogramma begint met een klein eerbetoon aan de muziek van Henriëtte Bosmans.

Tip of the Tongue Syndrome

RKST21 speelt onder leiding van Clark Rundell de première van Anomia. Deze audiovisuele compositie voor zanger, groot ensemble, video en elektronica is gecomponeerd door Yannis Kyriakides in opdracht van De Ereprijs.

Het werk draait om de taalspecifieke stoornis die bekend staat als Tip of the Tongue Syndrome, waarbij het belangrijkste symptoom het onvermogen is om bekende woorden op te halen. Niet alleen in klank is Anomia bijzonder, de compositie heeft de vorm van een audiovisueel essay. In muziek, beeld en woorden ervaar je wat het betekent om iets op het puntje van je tong te hebben en het niet uit te kunnen drukken.

Het programma belooft zoveel variatie dat je het gerust als compact festival mag beschouwen vindt Aspasia Nasopoulou. „Het eerste deel in de Balkonzaal is intiem en uitnodigend, met muziek voor piano en stem van Calliope Tsoupaki, voormalig Componist des Vaderlands, en de Britse pionier Jeniffer Walche.

Het tweede deel in de Parkzaal zal dynamisch zijn, met een Nederlandse première van Elsewhere voor twee piano’s en video van Yannis Kyriakides, winnaar Johan Wagenaar prijs 2020, en nieuw werk voor twee piano’s en twee elektrische gitaren van Pete Harden.

Het derde deel in de Muzenzaal is een kleurrijke ontmoeting tussen de muzikale wereld van Louis Andriessen en de volgende generatie van componisten, met diverse solo- en ensemble werken.”

Het avondprogramma is stevig. RKST21 zal het pianoconcert van Christiaan Richter muTaTum (2020-2022) uitvoeren met meesterpianist Severin von Eckardstein. Dit werk is geïnspireerd door de legendarische en fabelachtig virtuoze jazzpianist Art Tatum.

En behalve Anomia klinken ook de première van LIMEN VI van het jonge talent Tilen Lebar, laureaat van Young Composers Meeting 2022 en speciaal voor het orkest gearrangeerde werken van de ArtEZ studenten Inge Ettema en Julius Moerdijk.

Griekse diaspora

„Tenslotte zetten we de fascinatie voort die begon bij Wim Boerman om legacy stukken nieuw leven in te blazen. Met gasten brengt De Ereprijs ook een compositie van Steve Martland die het schreef voor ensemble De Volharding. Aan het eind van de avond sluiten Andy Moore en Yannis Kyriakides in de foyer het festival af met een uitvoering op elektrische gitaar en elektronica, die is gebaseerd op muziek van de Griekse diaspora uit de vroege 20e eeuw.”

Andriessenfestival 2023, zaterdag 25 februari, vanaf 16.00 uur, Musis Arnhem.

