Opa Gijs ziet laatste droom uitkomen • Meisje (8) in problemen in zwembad

Blijven zitten in het theater in Duiven? Dat is na rel rondom Wart Kamps niet meer vanzelf­spre­kend

Na het afsluitende liedje van Karin Bloemen en pianist Cor Bakker vrijdagavond zat iedereen in de Ogtent nog keurig op zijn plaats. Vaste bezoekers van de cabaretvoorstellingen in het Duivense theater weten dat dat zo vanzelfsprekend niet meer is.