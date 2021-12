‘Opa Jack’ moet tonnen inleveren: ‘Half crimineel Arnhem sprak bij opa Jack thuis af’

Arnhemmer Van der K. zit intussen al negen maanden vast en zijn advocaat vroeg om vrijlating in afwachting van de inhoudelijke behandeling die voor mei volgend jaar gepland staat. De rechtbank besloot woensdag daar in mee te gaan.

Niet omdat er geen gronden meer zijn voor de voorlopige hechtenis, benadrukte de rechter, maar om te voorkomen dat het een voorschot lijkt te worden op een eventueel op te leggen gevangenisstraf. De man moet zich melden bij de reclassering en mag geen contact zoeken met medeverdachten.

‘Opa’ was de eindbaas

Behalve de Arnhemmer gaat het om een 37-jarige man uit Velp. Ook hij komt donderdag onder voorwaarden vrij. Het is de vraag hoelang hij van zijn vrijheid kan genieten. De officier van justitie vorderde namelijk dat hij wordt vastgezet voor betrokkenheid bij een drugslab in Winterswijk dat in maart vorig jaar werd opgerold. Zijn rol daar zou groter zijn dan eerder gedacht.

Verder gaat het in het onderzoek om een 32-jarige man uit Zevenaar en een 40-jarige Duivenaar. Justitie brengt hen niet alleen in verband met de wietbende, maar ook met een criminele organisatie die bezig was met drugslabs, waaronder die in Didam. Ze zouden labs in opbouw hebben gehad in Ede en Borculo. Deze zaak dient niet in Arnhem maar in Zwolle.

Tijdens het onderzoek in die zaak kraakte de politie versleutelde berichten en werd een ‘opa’ uit Arnhem de eindbaas van de bende genoemd. Het OM meende dat het om opa Jack ging en plaatste afluisterapparatuur in zijn woning.

Wiet en coke

Na maandenlang te hebben meegeluisterd met gesprekken kwam justitie tot het oordeel dat er te weinig bewijs was voor bemoeienis met de drugslabs. Wel zou de Arnhemmer zich op grootschalige wijze hebben beziggehouden met hennepteelt. De bende zou ook 3,5 kilo hennep hebben uitgevoerd naar Duitsland. Verder zou opa 100.000 euro hebben witgewassen en samen met zijn vrouw en 15-jarige kleindochter cocaïne vanuit huis hebben verhandeld.

De rechtbank behandelt de zaken van de genoemde vier hoofdverdachten plus nog twee andere verdachten, onder wie de vrouw van de Arnhemmer. Op 17 december moeten verschillende andere verdachten met een kleinere rol voor de politierechter verschijnen.

De verdediging verzocht de rechtbank tijdens de regiezitting om het horen van andere verdachten als getuige.

Waarom opnameapparatuur?

De advocaat van de Arnhemmer wil verder de leider van het rechercheonderzoek horen om te weten te komen waarom is besloten opnameapparatuur in de woning van zijn cliënt te plaatsen. ,,Iedereen die ik hier over spreek is er verbaasd over. Wat? Twee maanden lang gesprekken in een woning opgenomen? Dan moet het wel over terrorisme gaan of levensbedreigende kwesties. Nee, het gaat over wiet.”

De officier van justitie reageerde dat het om meer gaat, namelijk onder meer ook het dealen van harddrugs. ,,Opvallend op de tap”, vertelde hij, ,,is dat half crimineel Arnhem en omgeving bij opa Jack thuis afsprak. Dat ging vast niet alleen om de koffie.” De Arnhemmer, zei hij, was een soort criminele makelaar. ,,Hij was de spil van het netwerk.”

Andere verdachten kwamen bij hem verantwoording afleggen, aldus de officier, en de Arnhemmer zou iemand hebben geadviseerd die een lab wilde bouwen in Friesland om met een bepaalde persoon in zee te gaan.

De rechtbank komt over twee weken met een beslissing over de verzoeken tot het horen van getuigen.