Ophaalservice schoolkinderen die nooit naar tandarts gaan lukt niet: ‘Ga kijken bij Haagse kids-tandarts!’

Plannen voor woningbouw op open terrein in hartje Elst: ‘Begrijpen dat bebouwen gevoelig kan liggen’

Gebiedsontwikkelaar Ten Brinke wil in het centrum van Elst, aan de oostzijde van de Rijksweg-Zuid, woningen bouwen. Volgens Hinke Bessem, vastgoedontwikkelaar bij Ten Brinke, zijn de plannen nog in een oriënterende fase. ,,We willen daarbij nadrukkelijk samen met de buurt optrekken.”