Ophef op de HAN om nieuwe afdelingsdirecteur met conservatieve opvattingen

Fotoserie Circus Bolalou strijkt neer in Arnhem: ‘Zonder dieren geen circus’

26 december ARNHEM - Paarden, honden, kamelen. Acrobaten die hoog in de nok van de tent hun kunsten vertonen, maar ook clowns zijn van de partij. Kerstcircus Bolalou is weer neergestreken op het weiland bij bedrijventerrein IJsseloord. Daar kan ‘hooggeëerd publiek’ genieten van verschillende shows, geheel in kerstsfeer.