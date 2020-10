Opmerkelijke uitspraak: Arnhemse rechter legt geen coronaboetes van 390, maar 95 euro op

ARNHEM - Veertien mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen een coronaboete die ze in Gelderland hebben gekregen, moeten van de kantonrechter geen 390 euro maar 95 euro te betalen. Daarnaast zijn vier anderen vrijgesproken, omdat de rechtbank in Arnhem het niet bewezen vindt dat zij hebben deelgenomen aan een samenkomst.

De strafvermindering is opmerkelijk, omdat een verzetpleger van de rechtbank Midden-Nederland vorige week wél een coronaboete van 390 euro moest betalen.

Het Openbare Ministerie (OM) eiste maandag dat dit bedrag ook voor de meeste bezwaarmakers in Arnhem ‘gewoon’ overeind zou blijven. Een van de redenen is dat de boetes zijn opgelegd voor het bestrijden van een ‘hele ernstige epidemie’.

Vanwege de huidige verwachting dat toekomstige boetes voor het overtreden van de 1,5 meter-maatregel naar 95 euro worden verlaagd, kiest rechter Keijzer er nu alleen voor dat bedrag op te leggen. De ‘morele verontwaardiging’ over de hoogte van de boetes speelt daar volgens haar ook een rol bij. ,,Ook vind ik dit een passend bedrag voor de overtredingen die aan mensen zijn voorgelegd.’’

Officier van justitie overweegt beroep

Vier jonge Tielenaren kregen bijvoorbeeld een boete omdat zij met elkaar in één auto zaten langs de Nijmeegse Waalkade. Een 69-jarige Arnhemmer zou geen 1,5 meter afstand hebben gehouden bij een wekelijkse buurtbarbecue met vijf anderen.

Complex was de zaak van een Nijmegenaar (19) die met zes anderen rond een kampvuur in de tuin van een studentencomplex stond toen handhavers zagen dat hij geen 1,5 meter afstand hield.

De student vindt dat hij op privéterrein was en dat de politie daarom geen bekeuring had mogen geven. De rechter denkt daar anders over. Op foto’s staat volgens haar vast dat het terrein ‘feitelijk voor iedereen toegankelijk was’, ook al hing daar een bordje met de tekst ‘verboden voor onbevoegden’. Hij moet van haar daarom ook een boete van 95 euro aftikken.

Vrijspraak

Vrijspraak was er onder meer voor een twee Nijmegenaren van 19 en 22 jaar. Eerstgenoemde speelde een potje basketbal met twee vrienden toen hij een boete kreeg, de ander filmde een aanhouding langs de Waalkade, waar volgens een handhaver meerdere groepjes jongeren aanwezig waren.

De rechter acht niet bewezen dat zij deel uitmaakten van een samenkomst van drie of meer personen. ,,Een ontmoeting van een groepje vrienden valt daar wat mij betreft in dit geval niet onder. Ook niet als van tevoren is afgesproken.’’

Wat de uitspraken van rechter Keijzer voor de duizenden andere Nederlandse bezwaarmakers tegen een coronaboete van 390 euro betekent, is nog onduidelijk. ,,Iedere rechter heeft de vrijheid een straf op te leggen die hij of zij passend vindt’’, legt persrechter Maartje Bijl uit.

Over de precieze betekenis van het begrip ‘samenkomst’ volgt naar haar verwachting nog wel een discussie. Ze denkt dat het OM snel laat horen of het in hoger beroep gaat tegen de uitspraken van woensdagochtend.

Drie zaken al eerder afgehandeld

Twee jongeren hoorden maandag tijdens de zitting in Stadstheater Arnhem al dat zij hun in Nijmegen gekregen boete niet hoeven te betalen, omdat de zaak van een ander lid van hun groep al was geseponeerd. Een 21-jarige Nijmeegse werd vrijgesproken van het niet houden van 1,5 meter afstand met een groep in het Arnhemse Park Sonsbeek vanwege gebrekkig fotobewijs.

