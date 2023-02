Opnieuw autobrand in Arnhem-Zuid: brandstichting niet uitgesloten

Hoe de vader van Bert (81) al tachtig jaar onvindbaar is: ‘Alsof hij door een ufo is opgezogen’

Wat is met Albèrt Gillard gebeurd op 5 september 1944? Op die vraag proberen instanties al bijna 80 jaar een antwoord te vinden. Met een radiootje achterop zijn fiets en illegale pamfletten in zijn tas vertrok hij vanuit Deventer richting Rheden, om vervolgens in het niets op te gaan. Defensie is na 79 jaar nadrukkelijk op zoek naar tips. ,,Ik denk dat zijn fiets hem fataal werd.”