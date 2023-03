Opnieuw is een instelling slachtoffer van hackers: wat kun je daar tegen doen?

Politie neemt cybercrimi­ne­len bij de neus: ontgrendel­co­des gijzelsoft­wa­re ontfutseld

De politie heeft 155 codes te pakken gekregen om door gijzelsoftware geblokkeerde computers te ontgrendelen. De ‘decryptiesleutels’ werden ontfutseld van de criminele groep Deadbolt, die eerst niet in de gaten had wat de politie wel wist: de codes werden al verstuurd voordat de betaling definitief binnen was.