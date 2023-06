Opnieuw stoot biomassacentrale Veolia te veel ammoniak uit: ‘boete van 15.000 euro’

interview IJsmaker Jeroen (45) neemt legendari­sche chocolate­rie over: ‘De liefde voor het vak, die hebben we gemeen’

Jeroen Pohlmann (45) uit Gendt, ijsmaker en verkoper van Van Bon Chocolaterie, is per 1 juli de nieuwe eigenaar van Mousset Chocolaterie uit Arnhem. In de Gelderse hoofdstad gaat hij in de leer om straks zelf de vermaarde chocoladeletters en de uit de kluiten gewassen paaseieren te maken.