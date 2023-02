Oproep! Wat zou jij als Arnhemmer nóóit zeggen?

Of ja, uitspraken, een echte Arnhemmer zegt dit soort dingen nooit hardop. Maar wij zijn wel benieuwd! Welke dingen zou jij nóóit de wereld inslingeren? Wat krijg jij als Arnhemmer beslist je strot niet uit? Laat het ons weten via arnhem@indebuurt.nl, op Instagram of reageer op Facebook. Dan maken wij een lijstje. Zo weet iedereen – toerist of niet – wat je beter niet kan zeggen in Arnhem.