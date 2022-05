Oranjefeest Arnhem ging half uur te lang door, volgend jaar wellicht eerder de muziek uit

Interview DJ Franky Rizardo mag na twee jaar coronastil­te weer draaien: ‘Het is echt van nul naar honderd gegaan’

In een tijdsbestek van één weekend als dj draaien op een feest in de Dominicaanse Republiek én bij je ouders in Oosterbeek aanschuiven voor de paasbrunch: het klinkt haast surrealistisch. Toch is het de realiteit voor de Oosterbeekse dj Franky Rizardo (33), die na twee jaar coronastilte een bomvolle zomer tegemoet gaat.

29 april