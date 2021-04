Ouders met een laag inkomen? Dan is de kans dat je een lager schooladvies krijgt groter

Het maakt nog steeds uit waar je opgroeit. De kans om op havo of hoger uit te komen is in de Burgemeesterswijk in Arnhem veel hoger dan als je in Malburgen woont. Nog geen derde van de leerlingen van groep 8 in Malburgen gaat naar havo of vwo. Terwijl meer dan 90 procent van de kinderen in Rozendaal naar havo of vwo gaat. Kinderen uit Arnhem-Noord doen het veel beter op school, dan die uit Zuid als je KansenKaart.nl mag geloven. Is dat echt zo? Of maakt het uit waar je opgroeit? Speelt het inkomen van je ouders een rol bij het schooladvies dat je krijgt?