Ouderwetse week voor GelreDome, met drie evenementen in zeven dagen: ‘2022 is een topjaar’

Tevreden­heid overheerst na een week topvolley­bal in GelreDome: ‘Ik stond in de file met Duitse Chinezen’

ARNHEM - Na tien dagen laat het WK volleybal voor vrouwen stadion GelreDome achter zich. Zoveel mogelijk mensen in Arnhem en omgeving, onder wie ondernemers, moesten van het toernooi en alle bijbehorende evenementen profiteren. Of dat is gelukt? ‘Een klant zag ons in Amerika.’

4 oktober