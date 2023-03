Overbetuwse jeugd drinkt minder, maar gemeente wil meer controles bij (sport)verenigingen

Geen grote massa bij woonpro­test in Arnhem, maar boodschap is duidelijk: ‘Er zijn radicalere acties nodig’

Woningen moeten betaalbaarder en huurders moeten beter worden beschermd. Dat is de boodschap die steeds opnieuw klinkt tijdens het woonprotest zondagmiddag op de Markt in Arnhem. ,,We kregen wel vaker beloftes, maar daar is niks van terechtgekomen.”