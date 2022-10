Overleden Ben Geerdink wordt geëerd met plein: ‘Hij zal ons blijven inspireren’

Het naambordje ‘Bens Plein’ werd woensdag onthuld door burgemeester Ahmed Marcouch, in aanwezigheid van Geerdinks weduwe Marjorie en dochter Kiki. Bens Plein bevindt zich in het hart van de campus, het levenswerk van Geerdink. In zijn toespraak noemde burgemeester Marcouch de Enka Campus de parel, de kroon op Geerdinks werk.

‘Eerbetoon aan bijzondere man’

‘Bens Plein’ bevindt zich in het hart van de Campus en is de plek waar studenten van alle culturen elkaar tijdens iedere pauze ontmoeten. Geerdink wilde altijd tussen de studenten staan, dus de keuze voor de locatie was snel gemaakt.



„Ben heeft het bord voor zijn overlijden nog kunnen zien. Hij was er heel trots op, hij heeft zoveel tijd en energie in zowel de jongeren als in de realisatie van de campus gestoken. Dit is een mooi eerbetoon aan een bijzondere man”, zei Karina Visscher die hem als voorzitter van de Raad van Bestuur opvolgde.

De rode draad in het werk van Geerdink was het bieden van perspectieven aan jongeren. Marcouch zei dat het Geerdinks passie was om juist kansarme jongeren het nodige zelfvertrouwen te geven. Hij dacht voortdurend na hoe hij hen de stap kon laten zetten naar een gedegen beroepsopleiding die ze met een stage konden combineren.

Blij en trots

Geerdink speelde ook een belangrijke rol in de Economic Board, het instituut dat in de regio Arnhem-Nijmegen de economie moet aanjagen.



Marcouch: ,,In de Economic Board was hij continue bezig om te onderzoeken wat ondernemers, werkgevers jongeren te bieden hadden en hoe deze jongeren zo opgeleid konden worden dat ze via stages makkelijk de overstap naar werk konden maken. We zijn blij en trots op wat hij voor elkaar heeft gekregen. Door dit plein zal hij altijd bij ons zijn en ons blijven inspireren.”

