Overtreders krijgen te maken met keiharde aanpak met oud en nieuw: ‘Geen normale jaarwisseling’

93 kilo vuurwerk ingeleverd op tweede inzameldag in Arnhem: ‘Ik hoop dat de boodschap blijft hangen’

29 december ARNHEM/RENKUM/RHEDEN - Bij het Arnhemse vuurwerkinzamelpunt op de Snelliusweg is maandag 93 kilo ingeleverd. Dat is bijna het dubbele van de dagopbrengst van donderdag. Burgemeester Ahmed Marcouch is blij is met het verloop van de inzamelactie, maar denkt dat er nog altijd veel vuurwerk aanwezig is achter Arnhemse voordeuren.