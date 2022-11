Paasbergflat gered van de sloop: appartementen blijven voorlopig leeg staan

Column Remco Kock Preutse Viagra & De Gigant van Gelderland. ‘Daar boor je een nieuwe doelgroep mee aan’

In de trein naar Nijmegen werd ik zaterdagmiddag vergezeld door een groep Achterhoeks pratende oudere jongeren. Mensen van mijn leeftijd – dik in de dertig, de mannen hier en daar vergrijsd of kaal – die zich niet te oud voelden voor een feestje.

28 november