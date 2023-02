Pakize stopt met lunchroom Sofra in Arnhem: 'Ik neem met pijn in mijn hart afscheid'

indebuurt.nlArnhem moet het binnenkort met een Turkse lunchzaak minder doen. Pakize Cilingir (58) gaat stoppen met Sofra in Arnhem. Ze stelt dat de zaak goed liep en dat ze een vaste klantenkring had, maar besloot toch de deuren van lunchroom Sofra te sluiten.

Pakize vertelt dat het pand waar de lunchroom nu in zit verkocht wordt. In samenspraak met haar besloot de eigenaar de huurovereenkomst stop te zetten. Bovendien nam de Pakize de beslissing om óók niet met Sofra door te gaan op een andere locatie, waardoor de lunchroom uit het Arnhemse straatbeeld verdwijnt.

Geen kracht meer

”Er is een tijd van komen en een tijd van gaan”, vertelt de horecaondernemer. ”Als het pand niet verkocht was zou ik zijn doorgegaan met Sofra, maar ik geloof dat dingen gebeuren met een reden.” Ze vervolgt met dat ze zich bij de situatie heeft neergelegd. ”De coronajaren waren zwaar en er waren persoonlijke omstandigheden die meespeelden. De heftige aardbeving in Turkije en Syrië en mijn leeftijd gaven de doorslag bij het besluit om te stoppen. Ik heb de kracht niet meer om ergens anders opnieuw te starten.”

Volledig scherm Pakize in de binnentuin © indebuurt Arnhem

Een soort moeder, zus of tante

Pakize begon bijna tien jaar geleden met lunchroom Sofra. ”Ik ging iedere dag met veel plezier en energie naar de 7straatjes om te koken voor mijn lieve gasten. Ik wilde mensen met verschillende achtergronden en culturen bij elkaar brengen door middel van Turks eten. Dat is goed gelukt en ik ontmoette leuke mensen in mijn zaak. Sommige gasten zagen mij als een soort moeder, zus of tante. Ik heb prachtige herinneringen aan de afgelopen jaren.”

‘Mooie reis’

De horecaondernemer voegt toe dat ze het dan ook ‘spijtig’ vindt dat ze haar klanten niet meer zal voorzien van Turks eten en muziek. ”Ik neem met pijn in mijn hart afscheid van de gasten waar ik een band mee opbouwde. Zij zorgden ervoor dat ik dit werk met veel passie deed. Het was een mooie reis en ik hoop dat mensen leuke herinneringen hebben aan ons.” Vanaf woensdag 22 maart gaat Sofra definitief sluiten. De laatste dag dat je er terecht kunt voor een Turkse lunch is zondag 19 maart 2023.

