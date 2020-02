Pakketbezorger kan niet van zijn telefoon afblijven tijdens het rijden: 706 euro boete

Drie mannen opgepakt in Arn­hem-Zuid voor criminele activitei­ten in België

11:14 ARNHEM - De politie heeft vanmorgen in Arnhem-Zuid drie verdachten gearresteerd mogelijk in verband met criminele activiteiten in België. De drie kwamen voor in een Belgisch politie-onderzoek. De politie heeft diverse goederen en geld in beslag genomen, aldus de politie op Instagram.