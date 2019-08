‘Papendal is geen drugshol’, zegt directeur na aanhouding atleten voor handel verdovende middelen

ARNHEM - Een bizar toeval. Zo noemt Ad Roskam, directeur van de Atletiekunie, het feit dat in korte tijd de topsprinters Madiea G. en Roelf B. zijn opgepakt voor handel in drugs . ,,Er is, voor zover ik weet, geen connectie tussen die twee. Grotere tegenpolen ken ik niet.”

Quote ,Zeg nooit nooit. Maar ik herken me niet in dat beeld. Atleten hebben bij ons wel iets anders te doen. Ad Roskam, Directeur Atletiekunie Beide atleten trainen parttime op Papendal, het nationaal sportcentrum in Arnhem, waar ook de Atletiekunie zetelt. Dat de twee sprinters daar mogelijk het een en ander hebben voorbereid, kan directeur Jochem Schellens van het sportcentrum zich niet voorstellen. ,,Zeg nooit nooit. Maar ik herken me niet in dat beeld. Atleten hebben bij ons wel iets anders te doen.”

Crystal meth

De 26-jarige Madiea G. werd onlangs in Duitsland aangehouden met 13 kilo crystal meth en 43 kilo xtc-pillen in haar auto. Roelf B. (21) liep eind vorige week tegen de lamp. Hij werd samen met een andere Nederlander opgepakt tijdens het populaire Hongaarse festival Sziget. De twee hadden 1 kilo xtc-pillen, 451 plastic flesjes met verdovende middelen, 128 gram marihuana én een prijslijst bij zich.

Madiea G. kan een celstraf tot 15 jaar verwachten. De straf die Roelf B. boven het hoofd hangt, kan zelfs levenslang zijn.

Verbijstering is enorm

Omdat het nieuws met betrekking tot het oppakken van Roelf B. nog niet officieel is bevestigd, houdt Atletiekunie-directeur Roskam zijn kruit nog even droog. ,,We zitten nog met heel veel vragen. Maar de verbijstering is enorm. Laat dat duidelijk zijn.”

Bij Roskam is niet bekend dat de twee sprinters mogelijk met financiële problemen kampen. ,,Over het algemeen hebben onze atleten daar niet mee te maken. En als dat een enkele keer wel het geval is, kunnen wij vaak voor een oplossing zorgen.”

Nationale sprintploeg