Parel van Funda: statige miljonairswoning in de Burgemeesterswijk Arnhem

Hoge plafonds: check. Ornamenten: check. Glas-in-loodramen: check. Visgraat vloer: check. Stenen schouw: check. Paneeldeuren: check. Noem een authentiek detail en dit herenhuis aan de Sweerts de Landasstraat in Arnhem heeft het. Het pand heeft dan ook een monumentale status en komt oorspronkelijk uit 1902. Wel is het volledig gemoderniseerd. De keuken en twee badkamers hebben een moderne, strakke look en de leef- en slaapkamers zijn goed onderhouden.

Let’s talk numbers

De vraagprijs van deze woning bedraagt 1,1 miljoen euro. Wat krijg je daarvoor terug? Een woonoppervlakte van 216 vierkante meter, zes slaapkamers en twee badkamers. De tuin is 122 vierkante meter en er zijn verschillende balkons. Je betaalt voor dit stulpje omgerekend 5.093 euro per vierkante meter. Dat is meer dan het gemiddelde van 4311 euro per vierkante meter in de Burgemeesterswijk in Arnhem.

De plaatjes

Benieuwd hoe het eruit ziet? Neem hier een kijkje:

Straat met gelijksoortige panden

(Foto: Funda)

Hal met houten visgraat vloer

(Foto: Funda)

Eet- en woonkamer verbonden

(Foto: Funda)

Keuken met uitzicht op tuin

(Foto: Funda)

Tuin met verschillende niveaus

(Foto: Funda)

Slaapkamer met balkon

(Foto: Funda)

Tweekleurige slaapkamer

(Foto: Funda)

In bad of onder de douche?

(Foto: Funda)

Torenkamer anno 2023

(Foto: Funda)

