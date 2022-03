Park Hoge Veluwe wil wolf weren uit park: de foto's laten zien waarom

Wolven houden regelmatig huis onder de dieren in Nationaal Park Hoge Veluwe. De directie van het park heeft foto's vrijgegeven van moeflons, edelherten, reeën en wilde zwijnen die door wolven zijn gedood maar slechts ten dele opgegeten. Nationaal park De Hoge Veluwe pleit voor gecontroleerd beheer van de wolf in heel Nederland en wil de wolf voortaan helemaal weren uit het park.

Doordat de wolf in het park is toegestaan en niet bejaagd mag worden, komt volgens de parkdirectie het evenwichtig beheer van het park in het gedrang.

‘Met de komst van de wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe worden wij geconfronteerd met ernstige dilemma’s betreffende faunabeheer, economische schade, habitat- en soortenbescherming en bezoekersverwachtingen', laat de directie in een perscommuniqué weten.

Prooi voor het uitkiezen

De wolf staat aan de top van de voedselpiramide. Hij heeft zijn prooi in het park voor het uitkiezen. ‘Zijn voorkeur voor prooidieren is per regio verschillend. In natuurlijke omstandigheden jaagt hij voornamelijk op hoefdieren, zoals edelherten, reeën, wilde zwijnen en moeflons. In minder natuurlijke omstandigheden zal een wolf zich ook tegoed doen aan gedomesticeerde en gehouden soorten als schapen’, beargumenteert de directie van het park in een persbericht.

De wolf heeft zich inmiddels ook in Het Nationale Park De Hoge Veluwe gevestigd. Sinds vorig jaar heeft de wolf tientallen dieren gedood op het park. De woordvoerder van het park vreest dat die aantallen zullen gaan toenemen net als in andere gebieden waar wolven jagen.

Daarmee komt de balans in het dierenbeheer in het geding. 'Prooidieren’ gaan zich in het park door de aanwezigheid van wolven anders gedragen. Hoefdieren opereren weer meer in grotere roedels om zo enige bescherming te hebben tegen de rovende wolven.

