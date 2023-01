Pas de tweede keer lukte het Saira om te aarden in Arnhem: ‘42 jaar geleden sprak hier niemand Engels’

Benjamin Maria, ‘superster’ op Aruba, scoort meteen voor DUNO: ‘Clubs in tweede en derde divisie hebben enorm zitten slapen’

DOORWERTH - Met de winterse transfer van Benjamin Maria heeft DUNO opnieuw een international in huis gehaald. De snelle aanvaller scoorde al voor Aruba, het land van zijn vader, in de Nations League. Ook voor DUNO was het zaterdag meteen raak.

30 januari