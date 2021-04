Passiehoorspel ‘Over Lijden’ grijpt je bij de kladden, zelfs online, via je oordopjes

ARNHEM - Geen volle concertzalen, maar wel alternatieven. ‘Over Lijden’, een online hoorspel van orkest Phion en Eric Corton, is daar een prachtig voorbeeld van. ,,In lijden zit ook acceptatie en perspectief op toekomst.”

Het hoorspel Over Lijden is een hedendaags passiestuk waarbij je als luisteraar in het hoofd van de fictieve personage Olivier Malenstein duikt en zijn strijd om grip op zichzelf en zijn omgeving te krijgen ervaart. Corton, die al eerder succesvolle podiumproducties met het orkest maakte, legt uit hoe dit verhaal in synergie met muziek over groot en klein menselijk lijden je via je oordopjes bij de kladden grijpt.

Quote Ik vermoed wel dat je erna wel iets te drinken lust Eric Corton U slaat met Phion een nieuwe weg in?

,,Allereerst omdat de Matthäus Passion dit jaar opnieuw niet kan doorgaan, net zoals alle andere concerten en voorstellingen. Phion zoekt doorlopend naar mogelijkheden, naar manieren om toch iéts voor liefhebbers en musici te doen. Vaak zijn dat eenmalige initiatieven, denk aan concerten via livestreams.



Een hoorspel biedt een heel ander perspectief, dankzij de techniek. Ik kan me goed voorstellen dat livestreams maar ook het hoorspel na corona voor het orkest relevant blijven. Naast liveconcerten, waar we dan weer van kunnen genieten, zijn het mooie vormen om publiek te bereiken.”

‘Over Lijden’ is een hedendaags passiestuk?

,,Waar we in aanloop naar Pasen stilstaan bij de lijdensweg van Jezus raakt Over Lijden de periode in ons leven nu, ons eigen lijden. Over het al maanden op jezelf teruggeworpen zijn en manieren waarop je met angst, pijn, onbegrip en twijfels omgaat. En met gevoelens dat je soms niet meer kunt.

Maar Over Lijden overstijgt corona, het is een breder verhaal over de innerlijke strijd die we allemaal soms voeren. Een hoorspel is een tamelijk ouderwetse vorm maar met de huidige nieuwe technieken is het uitermate geschikt om een bedacht en geregisseerd verhaal te vertolken.”

U bent acteur, presentator en schrijver: welke kwaliteiten komen hier samen?

,,Samen met creatief producer Bart Jansen heb ik het concept bedacht en het verhaal over Olivier Malenstein geschreven. Ik speel hem ook zelf. In het stuk spelen trouwens meer acteurs en actrices. Ik regisseer en monteer ook, dus van een multidisciplinaire aanpak is hier zeker sprake.”



De geluidstechniek is zowel twee- als driedimensionaal. Wat betekent dat eigenlijk?

,,Bij stereo, 2D, hoor je het verschil tussen geluid dat van links en geluid van rechts komt. Driedimensionale techniek pakt de hele omgeving, dus ook geluiden die diagonaal tot je komen. Veel natuurlijker dus. Dat levert een realistische ervaring op omdat het geluid van de hele omgeving wordt gepakt. Je krijgt het gevoel dat je zelf in de scène staat.



Het heeft te maken met de manier waarop je hersenen geluid verwerken. Eén van de scenes in het stuk speelt zich af op het strand. Als luisteraar sta je daar, bevind je je in het hoofd van Olivier. Je voelt zijn worstelingen, zijn pogingen met de rest van de wereld te communiceren. Zonder te kijken hoor en voel je de meeuw die overvliegt.”

Muziek van Phion is een belangrijke component?

,,Muziek is een onlosmakelijk onderdeel van Over Lijden, de stukken die het orkest speelt refereert aan lijden. Muziek en verhaal vormen een synergie, smelten samen. In samenspraak met een aantal mensen uit het artistieke team van Phion, Peter van Praagh, Joost Smeets en Elka Berberich, is een longlist met 30 muziekstukken samengesteld. Uiteindelijk hebben wij er zes uitgekozen die gedirigeerd worden door Otto Tausk, chef-dirigent van Phion.”

Traditionele passiemuziek wordt afgewisseld met hedendaagse composities?

,,Het thema van Schindler’s List van John Williams en Danse Sacrale uit Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky zitten erin. Erbarme dich van Johann Sebastian Bach, maar ook werk van Henry Purcell vertolken de emoties en diepere gevoelens van innerlijk lijden.”

Is het loodzwaar of gloort er ook een sprankje hoop?

,,Het zijn geen dijenkletsers, deze stukken, dat klopt. Daarmee is niet gezegd dat het alleen maar zwaar is. In lijden zit ook acceptatie en daarmee perspectief op toekomst. Over Lijden is een afgerond verhaal van een uur, waarin je als luisteraar wordt meegezogen. Ik vermoed wel dat je na die tijd wel iets te drinken lust. En hopelijk meteen nóg een keer wilt gaan luisteren.”

Volledig scherm Orkestleden van Phion tijdens een repetitie, op anderhalve meter afstand van elkaar. © Emiel Muijderman